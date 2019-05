JOURNAL REGIONAL

Les titres du journal :



- Quitter un squat, pour un autre squat, c’est le destin de 80 réfugiés à Limoges. Expulsés du CRDP et faute de mieux, le collectif Chabatz d'entrar les aides à s’installer dans un bâtiment en friche.



- L’abandon, c’est décidément ce que ressentent les élus et usagers des lignes ferroviaires : Limoges-Angoulême, Limoges Poitiers et Limoges Ussel. Un comité de lignes, organisé par la Région s’est tenu cette semaine.



- « Le Printemps des consommateurs », c’est demain. L’UFC Que choisir de la Haute-Vienne organise une série de rencontre à Limoges.