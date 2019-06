JOURNAL REGIONAL

Titres du journal :



- La Ville de Saint-Junien en Haute-Vienne à réalisé 24 000 euros d’économie en 7 mois uniquement en éteignant les lumières ! Une opération qui va s’étendre à d’autres quartiers de la cité gantière.



- La Limousin est un peu la star du Salon de l’Agriculture de Nouvelle Aquitaine. Un salon ouvert samedi et qui se poursuit à Bordeaux jusqu’au 10 juin.



- Le CAB de retour Top 14 !! La victoire des brivistes et leur remontée dans l’élite du rugby français à était fêté hier soir et une bonne partie de la nuit.