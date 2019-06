JOURNAL REGIONAL

- Ils se sont réuni hier et reviennent aujourd'hui devant la mairie : les animateurs des écoles et garderies de Limoges sont en grève.



- La Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne organise plusieurs réunions d’information sur la prédation du loup. La 1ère avait lieu hier soir à Chateauneuf-la-Foret.



- En fin de semaine dernière, l'Université de Limoges et le CHU ont signé une convention partenariale. Elle permettra de faire avancer la formation et la recherche dans le domaine de la santé.