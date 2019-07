JOURNAL REGIONAL

Les titres su journal :



- Le Président de la République est pour, le député LREM de la Creuse est contre. Un possible accord de libre échange entre l’Union Européenne et les pays d’Amériques du Sud font parler à tout les niveaux, y compris en Limousin et Périgord.



- La ville de Limoges renforce sa coopération avec Bordeaux. Un protocole de collaborations a était signé hier.



- Le Limousin à son Vélodrome ! Inauguré hier sur la commune de Bonnac La Cote, cet équipement de la communauté urbaine Limoges Métropole possède une particularité unique en France.