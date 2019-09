JOURNAL REGIONAL

13e édition de Forêt Follies les 7 et 8 septembre dans les 11 hectares de la forêt de Chabrière.

2 journées organisées par "Creuse Oxygène" : des spectacles de rapaces et de chevaux, de la sylviculture, du land'art, du bûcheronnage, un village médiéval, un symposium et un village éphémère, entre autres ! Anne-Laure Le Joliff de RPG nous présente la chronique du jour.