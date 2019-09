JOURNAL REGIONAL

Les titres du journal :



-Mangez des fruits ? oui ! mais sans subir les pesticides !



En Corrèze, l’association œuvrons pour la nature et les générations futures - ONGF se mobilise pour protéger les citoyens.



-Sécheresse, la préfecture et la chambre d’agriculture Haute Vienne se préparent pour les années caniculaires à venir



-Un camion cuisine et dégustation pour la Banque alimentaire de la Haute Vienne, c’est le souhait de la présidente Mireille Bréchet !