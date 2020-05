JOURNAL REGIONAL - 2020-05-27T224720.177

- Les bénévoles de la Banque Alimentaire ont donné plus de denrées que d'habitude. Exemple en Corrèze dans ce journal.



- C’était hier le 77ème anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance. Un CNR qui continu d’exister et d’évoluer, par exemple se développe un projet de sécurité sociale alimentaire. Le responsable de la section PCF de Montpon (24), nous en parlera.



- Saison blanche pour le basket français : ce sera les mêmes équipes qui s’affronteront la saison prochaine, donc le BBD et le CSP restent en Jeep-Elite.