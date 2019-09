JOURNAL REGIONAL

Il promet d’être vache ! c’est le 38ème salon international de la caricature, du dessin de presse et d’Humour à St Just le martel,



Rencontres Chaminadour à Guéret, un rendez-vous des fervents de l’écriture autour de Victor Hugo.

Ce weekend, ce sont les Journées européennes du patrimoine ! à St Junien aussi ! "Profitez d'une promenade guidée à la découverte de l'ancien couvent du Verbe Incarné "



Toques et porcelaine ! c’est la gatronomie et les arts de la table au cœur de la ville de Limoges, On déguste dans toute la ville !