JOURNAL REGIONAL 21 JUIN

La fibre s'étends au nord de la Haute-Vienne. La pose d'un nœud de raccordement à Bellac va permettre aux opérateurs d'étendre l'accès à un internet plus performant.



l'Office Français de l'Immigration a fait un point sur son programme d'intégration: baptisé Hope, pour Hébergement, orientation, parcours vers l’emploi. Il permet aux réfugiés de s'intégrer rapidement pour vivre leur avenir en France.



La fête de la musique c'est ce soir. L'occasion de découvrir tous les styles, amateurs ou professionnels: rencontre avec ceux et celles qui vont nous faire danser et chanter ce soir, à la fin de ce journal.