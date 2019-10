JOURNAL REGIONAL

- Les routes retrouvent leur fluidité après la nouvelle mobilisation des agriculteurs. Après la Coordination Rural, c’était autour de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs hier. Une mobilisation qui sonne comme un avertissement pour l’Etat.



- Les retraités se sont également mobilisés hier. Ils s’inquiètent pour leur pouvoir d’achat.



- Les témoins se succèdent à la barre de la Cour d’Assisses d’Appel de la Haute-Vienne. Le jury et les magistrats cherchent à savoir si la mère de la petite Séréna enfermée 2 ans dans un coffre de voiture, était ou non consciente de ses actes.