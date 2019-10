JOURNAL REGIONAL

- Une journée de mobilisation des sapeurs-pompiers professionnels. Ils manifestent à Paris. Des pompiers du Limousin ont fait le déplacement.



- Après la réunion annuelle de la cellule de veille sur le loup en Haute-Vienne, certain éleveur ovin investissent dans des chiens dressés à la protection des troupeaux.



- Limoges Métropole à sur son territoire un grand nombre d’entreprises innovantes et ambitieuses. Now ! Elle veut le faire savoir !