JOURNAL REGIONAL

- Comme partout en France, la circulation des TER est très perturbé en Nouvelle Aquitaine depuis vendredi. Les voyageurs impactés devraient être intégralement remboursés.



- Il à plu, mais les vigilances sécheresses sont maintenues en Limousin et Périgord. Selon les spécialistes, plusieurs mois de précipitations seront nécessaire pour un retour à la normal.



- Le CAB brille à domicile, défaite du CAB et victoire du BBD. Entre rugby et basket nous parlerons aussi handball et foot en fin de journal.