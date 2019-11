JOURNAL REGIONAL

- Des coupures d’électricité et des arbres en travers des routes en Limousin et Périgord. Les conséquences du passage de la tempête Amélie furent tout de même moins importantes que prévu.



- Susciter la conscience écologique de la jeune génération, c’est l’un des objectifs du label E3D délivré par l’académie de Limoges.



- Fanny Posvite à nouveau championne de France, la judoka de Limoges à remporté son 6ème titre. Judo, basket, VTT, Hand et Foot en fin de journal.