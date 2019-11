JOURNAL REGIONAL

- La précarité financière : voilà ce qui a poussé un étudiant lyonnais à s’immoler par le feu vendredi. Depuis dans les facultés de France c’est la colère : hier 70 personnes se sont rassemblées devant le Crous de Limoges.



- La CGT parle d’une sanction inadmissible : Un mois de mise à pied disciplinaire sans rémunération pour la factrice de Tulle ayant signé le récépissé d’un colis pour une cliente. La Direction de la Poste s’est prononcée hier.



- « Travailler là où nous voulons vivre » c’est le titre de l’essai écrit par Jean Christophe Fromentin. Il a présenté son ouvrage hier à Tulle. Selon lui grâce aux nouvelles technologies on peut travailler là où l’on veut et non plus là où l’on peut.