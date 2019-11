JOURNAL REGIONAL

- Il y a un an naissait le mouvement des gilets jaune. En Limousin et Périgord l’anniversaire fut modestement fêté hier… La mobilisation n’était clairement pas celle de 2018.



- Les partisans de la reprise du chantier de contournement de Beynac ont fait le plein. Prés de 1000 personnes réunies à Périgueux samedi.



- Défaite du LABC et du CSP, victoire du BBD et du LH87 : entre basket et handball, nous glisserons un mot de rugby en fin de journal.