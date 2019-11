JOURNAL REGIONAL

- Ce lundi 25 novembre 2019, est la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Des marches contre les violences sexistes et sexuelles étaient organisées en fin de semaine.



- Une application mobile pour sauver des vies. Sauv-Life permet d’alerter un citoyen proche de vous capable de prodiguer les bons gestes en attendant l’arrivée des secours.



- Victoire du CSP et des panthères de feu, défaite du BBD et de l’USAL. Comme chaque lundi nous parlerons sport en fin de journal.