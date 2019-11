JOURNAL REGIONAL

- Attention aux faux agents de l’eau à Limoges ! Des personnes âgées se sont fait voler argent et bijoux ses derniers jours.



- La récolte annuelle de la Banque Alimentaire démarre demain. Des gilets orange vous attendrons dans la plus part des magasins en Limousin et Périgord.



- Vaurien ! Le tournage de ce film s’achève aujourd’hui. Il est en grande partie réalisé en Limousin. Nous serons au cœur du tournage en fin de journal.