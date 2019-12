JOURNAL REGIONAL

- « Nous n’avions pas vu ça depuis le CPE » : propos d’un syndicat haut viennois : niveau de mobilisation historique hier : plus de 16.000 manifestants en Limousin et Périgord. Même si les revendications divergent de temps en temps, tous étaient mobilisés contre le projet de réforme des retraites.



- 5 projets de méthanisation des déchets devraient aboutir en Creuse : cette pratique vise à transformer ses détritus en énergie. Reportage d’Anne Laure le Jolif dans ce journal.



- Favoriser les rencontres entres les artistes et les vignerons : c’est bien l’objectif d’Art et Vin. La première édition démarre demain à l’Irrésistible Fraternité de Limoges.