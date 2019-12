JOURNAL REGIONAL

Une liste moitié citoyenne moitié politisée : c’est ce que propose la gauche de Limoges pour les municipales de 2020.



Elle est composée de 4 parties politiques et de 5 collectifs ou associations de citoyens.







Quel est le potentiel énergétique de votre toiture ? L’application internet Cadastre Solaire lancée par Limoges Métropole se charge de le calculer. Reportage d’Arthur Billat dans ce journal.







Défaite du LH 87 en handball en Coupe de France, victoire de Trelissac en Dordogne en football et victoire du CSP Limoges en Jeep Elite. On fait le tour des résultats sportifs du weekend en fin de journal.