JOURNAL REGIONAL

Les titres du journal :



« Il n’y aura pas d’annonce magique » : le Premier Ministre l’a annoncé hier devant l’Assemblée Nationale. Hier ils étaient au moins 10.000 en Limousin à se mobiliser contre le projet de réforme des retraites.



La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux dit non au projet de contournement de Beynac en Dordogne. Le Conseil Départemental de la Dordogne a d’ores et déjà indiqué vouloir faire valoir ses droits devant le Conseil d’État.



Un autre lieu de résidence pour Mohamed Alashram : c’est ce que souhaite le Maire de la Souterraine en Creuse. Le renseignement français accuse l’imam d'avoir prêché la haine dans une mosquée en Alsace.