JOURNAL REGIONAL

- Presque autant de personnes dans les rues hier que le 5 décembre. En Limousin et Périgord, la mobilisation semble toujours forte contre le projet de réforme du système des retraites.



- Emile-Roger Lombertie et son équipe, quasiment la même qu’en 2014, se prépare pour un second mandat. Depuis hier soir, le maire sortant de Limoges est officiellement candidat aux élections municipales de mars 2020.



- « Haut-Limousin terre d’accueil », c’est le label mis en place dans le nord du département de la Haute-Vienne : l’objectif est de rendre attractif de territoire.