JOURNAL REGIONAL

- L’Association pour la défense de la gare de Saint-Sébastien demande la restitution d'une desserte Intercités quotidienne à Saint-Sébastien et à Saint-Sulpice-Laurière. Une motion va être envoyé aux élus et aux acteurs du ferroviaire.



- Les élèves de 3eme commencent à réfléchir à leur orientation. Une année un peu particulière avec la réforme du Baccalauréat.



- L’entreprise Sauthon et la manufacture Pinton vont être exposés au palais de l'Élysée. Le made in Creuse aura sa vitrine au salon du Made in France.