JOURNAL REGIONAL

La réforme du baccalauréat remise en cause par les professeurs. Pour eux, elle s’est faite dans la hâte alors que les élèves de 1ere participent en ce moment aux premières épreuves de ce nouveau bac.





L’incinérateur de Limoges s’invite aux Municipales… l’association Barrage Nature Environnement veut placer le sujet des collectes et réduction des déchets au cœur du prochain scrutin dans l’agglomération limougeaude.





Il a choisi Marc Lavoine comme coach musical. L’aventure The Voice continue pour le chanteur corrézien Michael Bucquet. Nous écouterons ses réactions après son premier passage dans le télé-crochet.