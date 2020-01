JOURNAL REGIONAL

- Il porte plainte ! Le député LREM de Dordogne aurait été victime de menaces. Sa permanence de Périgueux à était tagué en fin de semaine.



- Faciliter et simplifier l’accès aux services publics : c’est l’objectif des espaces France Services. Châlus, Châteauponsac, Nexon et Ambazac font partie des premiers sites labellisés en Haute-Vienne



- Victoire du CSP sur le BBD, victoire du CAB et du RocASSJ. Basket, Rugby et Handball en fin de journal.