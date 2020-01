JOURNAL REGIONAL

- Le nombre de personnes sans emploi diminue en région Nouvelle-Aquitaine. Une baisse confirmée dans nos 4 départements du Limousin et Périgord.



- Soulagement pour les anciens salariés de GM&S La Souterraine. Le Conseil d'Etat confirme l’annulation du PSE. Ils vont pouvoir prétendre à de meilleure indemnité de licenciement.



- 1 étoile en plus et une en moins en Dordogne, pas de changement en Limousin : Le Guide Michelin 2020 est parue hier.