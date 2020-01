JOURNAL REGIONAL

- Retour aux 90km/h en Corrèze ! C’est officiel, à partir de demain, plus de 2000 axes routiers du département seront de nouveau limité à 90 et non plus à 80.



- 37 communes creusoises exclues de la zone sinistrée suite à la sécheresse de l’an dernier. Incompréhension de 700 agriculteurs et colère des syndicats agricoles.



- La 17e dictée occitane du collège de Seilhac en Corrèze aura lieu demain. Un moment convivial pour prouver à ceux qui en douterai que cette langue régionale est bien vivante !