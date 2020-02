JOURNAL REGIONAL

- Opposants et partisans s’opposent toujours à Beynac au sujet des travaux de déviation. Une destruction qui couterait 11 millions pour les uns et 3 millions selon les autres.



- Ils s’opposent toujours à la réforme des systèmes de retraites : 1500 personnes à Limoges, autour de 1000 à Périgueux et un peu plus de 200 en Creuse.



- Fanny Posvite, la jeune judoka aux nombreuses récompenses internationales participera demain au Paris Grand Slam, l’une des compétitions les plus relevée de la saison.