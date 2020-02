JOURNAL REGIONAL

- 8 véhicules d’Enedis incendiés à Limoges. Un acte revendiqué comme étant du sabotage contre le déploiement des compteurs Linky. Les auteurs sont activement recherchés.



- Baisse globale des cas de surendettement en Limousin et Périgord. Par exemple -13% en Haute-Vienne et -16% en Dordogne en 2019 par rapport à 2018.



- S’ouvrir, aménager et développer : la CCI de la Haute-Vienne résume ainsi ses propositions aux candidats pour les élections municipales en Haute-Vienne.