JOURNAL REGIONAL 29 janv OK

- Aucun poste d’enseignant ne sera créé à la rentrée prochaine dans l’académie de Limoges. Une décision justifiée par le rectorat par la baisse constante des effectifs mais vivement critiqué par les syndicats.



- Bonne nouvelle pour celles et ceux qui payent l’impôt sur les revenus : une baisse est appliquée dès ce mois-ci : entre 285 et 305 euros en Limousin et Périgord.



- 100% gaz vert en Nouvelle-Aquitaine d’ici 2050. C’est une ambition de la région présentée cette semaine à Bordeaux.