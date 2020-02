JOURNAL REGIONAL

- Il ne reste plus qu’à trouver 850 millions d’euros et une autoroute pourra voir le jour entre Limoges et Poitiers. L’Etat semble prêt à donner son feu vert au projet.



- Depuis samedi, la 57ème édition du Salon International de l’Agriculture est lancé. Comme chaque année la race Limousine est bien représentée.



- Défaite du CAB en Top 14, pas mieux pour le LH87 en Proligue, en revanche une médaille de plus en judo pour Fanny-Estelle Posvite.