JOURNAL REGIONAL

Une Académie régionale basée à Bordeaux pilotera les services des Académies de Poitiers, Limoges et Bordeaux. Les trois Rectrices étaient à Limoges hier pour présenter cette nouvelle coordination. Pour elles, il s’agit d’une mutualisation et non d’un éloignement des services.







Le Salon International de l’Agriculture se poursuit à Paris. Beaucoup d’agriculteurs ne partagent pas les valeurs de l’événement national. Témoignage d’un exploitant biologique creusois dans ce journal.







Tulle aura son musée de l’accordéon ! Les travaux doivent commencer cette année. Le Festival des Nuits de Nacres rendant hommage à l’instrument existe depuis 33 ans.