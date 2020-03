JOURNAL REGIONAL

- Les municipales ne seront pas reportées : affirmation du Préfet de la Haute-Vienne hier face aux craintes liées à la propagation du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine. Les rassemblements de plus de 1.000 personnes seront annulés par décret.



- À 5 jours des municipales, il est encore temps de faire votre procuration en Limousin et en Périgord. Johan Detour revient sur la procédure à suivre dans ce journal.



- Les agriculteurs locaux et les professionnels de santé se réunissent aujourd’hui pour parler cannabis thérapeutique en Creuse. Une conférence organisée par le Laboratoire Centre Lab de Guéret.