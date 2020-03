JOURNAL REGIONAL

- 2 personnes sont décédés des suites du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine. Depuis samedi soir le stade 3 est enclenché. Comme partout en France, le Limousin et le Périgord tourne au ralenti. Le Préfet de la Haute-Vienne revient sur les mesures à respecter dans ce journal.



- Les faibles taux de participation aux municipales ont profité aux Maires sortants du Limousin et du Périgord. C’est le cas à Tulle, Brive et Périgueux et à Limoges : Emile Roger Lombertie se place en homme fort avec 46 % des voix.



- Lui était l’homme fort du plateau de The Voice samedi soir : Mickael Bucquet a remporté sa battle. Le même soir il a sorti son premier clip vidéo.