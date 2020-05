JOURNAL REGIONAL

- 4 752 cas confirmés de coronavirus en Nouvelle Aquitaine, 17 de plus par rapport à la veille selon Santé Publique France.



- Plus la date du retour des enseignants et des enfants à l’école approche et plus la mise en oeuvre du protocole semble compliquée.. Nous entendrons le président de l’association des maires ruraux de la Dordogne.



- Comme dans d’autre département, les déchetteries creusoises rouvrent progressivement.