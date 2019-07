JOURNAL REGIONAL (37)

Titres du journal :



- Les premières restrictions de l’usage de l’eau sont prises en Limousin et Périgord. Interdiction de remplir les piscines et limitation de l’irrigation agricole.



- Les pompiers sont en grève depuis plusieurs jours. Une mobilisation qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’août. Une action est prévue demain à Limoges.



- 5 continents, plus de 300 compétiteurs et 5.000 moutons : Le mondial de tonte de moutons se déroule en ce moment dans le nord de la Haute-Vienne, au Dorat.