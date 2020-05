JOURNAL REGIONAL

- 4 décès supplémentaire en Nouvelle-Aquitaine lié au Coronavirus dont encore un en Creuse et un en Dordogne.



- 1 cas positif de coronavirus au sein de l’école Montjovis de Limoges et une suspicion à l'école de Sarroux-Saint-Julien, en Corrèze.



- Un plan de relance économique et touristique en Nouvelle Aquitaine suite à la crise liée au Covid-19, des aides à l'accompagnement social des lycéens, un programme régional pour l'efficacité énergétique dans notre région : voilà quelques-uns des sujets qui seront évoqués lors de l’assemblée plénière de la Région aujourd’hui. Une assemblée plénière pour la première fois totalement dématérialisé. Nous entendrons Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine.