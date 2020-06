JOURNAL REGIONAL

- Des orages sont passés par le Limousin et le Périgord hier soir occasionnant de petits dégâts par endroit.



- Coronavirus : sur les 165 tests PCR réalisés le 31 mai dans les 4 départements du Limousin et Périgord : aucun cas positif avéré selon Santé Publique France.



- La deuxième phase du déconfinement progressif de la France débute aujourd’hui. Les bars et leur terrasse notamment peuvent rouvrir en Limousin et Périgord. Reportage à Argentat dans ce journal.