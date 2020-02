JOURNAL REGIONAL 5 février

- Zone de non traitement et Zones Tampon : c’est non pour la Coordination Rurale de Haute-Vienne. Des agriculteurs ont manifesté hier devant la DTT à Limoges.



- Le nombre de morts sur les routes reste toujours trop important, mais il baisse en 2019 par rapport à l’année passée. Détail département par département dans ce journal.



- L’heure des derniers conseils municipaux avant les élections approchent. A Limoges c’était hier soir.