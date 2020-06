JOURNAL REGIONAL

- L'ancien député LREM de Haute-Vienne et actuel secrétaire d’Etat aux transports étrillé par Médiapart. Les journalistes soulèvent une éventuelle fraude aux cotisations sociales.



- Deux membres du collectif Chabatz d'Entrar encadrant les migrants ont été reçus hier par la directrice du pôle enfance au Conseil Départemental de la Haute-Vienne. 3 recours sont aujourd'hui déposés contre les tests osseux.



- L'avenir du Limoges Football sera départemental pour la saison prochaine et non régional comme les dirigeants l’espérés.