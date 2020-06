JOURNAL REGIONAL

- Il n'y aura pas de cortège, ni de cérémonie publique cette année à Tulle. Le 9 juin 1944, 99 Tullistes avaient été pendus aux balcons et réverbères de la ville par une colonne de la Das Reich.



- Cela fait tout juste une semaine que les cafés, bars et restaurants peuvent rouvrir leurs portes, certains préfèrent encore attendre : c'est le cas du bar restaurant « le Tambour Cassé » à Darnac (87)



- Nidhal Belgacem et Emir Janfaoui de l'Union Judo Brive vont intégrer, en septembre prochain, le collectif national rattaché à l'INSEP de Paris.