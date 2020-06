JOURNAL REGIONAL

- L’ARS Nouvelle-Aquitaine a lancé des opérations de dépistage gratuit pour faciliter l'accès aux tests et casser les chaînes de transmission du coronavirus dans la région. Ce sera le cas aujourd’hui à Limoges et samedi à Brive.



- Stéphanie Duchet est la nouvelle chef des pompiers creusois. Elle est la seule colonelle de France à diriger un Service d'Incendie et de Secours.



- Les éleveurs périgourdins de la "filière gras" sont fragilisés par la crise du coronavirus. 600 éleveurs seraient impactés.