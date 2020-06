JOURNAL REGIONAL

- Allocution du Président de la République : Ecole et Collège obligatoire dès le 22 juin prochain.



- Appel à la grève ce mardi 16 juin devant les hôpitaux par l’intersyndicale CGT FSE



- le CRIJ Nouvelle Aquitaine et le réseau Information Jeunesse lancent l'action "Cet été, je taffe !?" pour permettre aux employeurs de faire connaître leurs besoins de recrutement, et aux jeunes de trouver un job saisonnier



- Le centre de mémoire d'Oradour-sur-Glane va rouvrir ses portes ce lundi 15 juin