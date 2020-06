JOURNAL REGIONAL

- Ce devrait être la plus chaude journée de la semaine ! Ce jeudi 25 juin 2020 après-midi nous dépasserons les 30°C partout en Limousin et Périgord.



- Unique quadrangulaire du Limousin, les 4 candidats à la mairie de Guéret seront départagés dimanche et il est grand temps comme nous l'expliquera notre correspondante sur place.





- Les clubs de Régionale 1 et Régionale 2 de rugby connaissent la composition de leur poule. Le championnat devrait démarrer le 20 septembre.