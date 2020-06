Journal régional

Les artisans du bâtiment ont souffert de la crise sanitaire avec l’arrêt des chantiers. La CAPEB demande un retour à une TVA à 5,5 % pour tous les travaux de la maison.



Le milieu sportif a été durement touché par la crise sanitaire. C’est aujourd’hui l’heure du bilan. En Charente-Maritime le Stade Rochelais devrait s’en sortir grâce au soutient des supporter.



La vaccination contre la tuberculose n’est plus obligatoire en France, mais certains enfants et jeunes sont plus à risque que d’autres. Le Département de la Gironde propose des vaccinations gratuites.



Les disques 33Tr vinyles sont à la mode... 5 usines en fabriquent en France... L'une d'elle Vinyl Records Makers se trouve à Châtellerault.