JOURNAL REGIONAL

- Les usagers du TER Limoges-Brive retrouveront un arrêt à Vigeois à partir du 4 janvier.



- Après 1 an et demi d’attente, l’académie de Limoges a tenu son conseil académique des langues régionales : Etat des lieux et projets pour le développement de l’enseignement de l’occitan dans les établissements scolaires de Haute-Vienne, Corrèze et Creuse.



- Le nouveau président de la Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine est originaire de Charente-Maritime : Luc Servant aura comme 2ème vice-président Pascal LEROUSSEAU, Président de la Chambre d’agriculture de la Creuse.