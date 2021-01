JOURNAL REGIONAL 7H MARDI 5 JANVIER

Ce mardi 5 janvier vous retrouverez :

-la Meurthe-et-Moselle à l'ambition de devenir un territoire zéro carbone. On en parle avec Audrey Normand, vice-présidente déléguée à l'agriculture et à l'environnement.

-la pédiatrie enchantée, une association qui agit pour apporter du bonheur aux enfants hospitalités. Sophie Smeda est chargée de projet, elle évoque l'impact du Covid sur l'action de l'association.

-promouvoir l'art urbain à Nancy c'est l'objectif de l'association Le Mur, on en parle avec Julien, l'un des membres fondateurs.

-Ophélie Richert, écrivaine nancéienne sort son premier roman en auto-édition. Triumvirat, une histoire de vampire et de loup-garou à vous faire frissonner.

Pour finir : un point météo, le temps reste hivernal.