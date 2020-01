JOURNAL REGIONAL 8 janv

- Le Limousin et le Périgord se préparent à 3 journées de perturbation. La mobilisation contre la réforme des retraites risque d’être assez suivi, surtout demain.



- Solarsonval : un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du collège de St-Germain-les-Belles. Un projet porté et défendu par des élèves de l’établissement haut-viennois.



- La place de la République de Limoges va bientôt être de nouveau accessible. Elle est en travaux depuis plus de 2 ans.