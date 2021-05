JOURNAL REGIONAL

- Masque obligatoire en Haute vienne prorogée jusqu’au 9 juin



- Convention pour les infractions mineures à l’environnement entre Tribunal judiciaire de Limoges et Limousin Nature Environnement



- Julien Pierre, ex-international de Rugby était à Guéret aujourd’hui pour Fair Play for the Planet



- La Taverne à Roulettes en bord de vienne à Limoges