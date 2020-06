Journal régional du 12 juin

A la une en Provence



l'interim au plus bas depuis 2008. 40% d'emplois détruits pendant la crise du covid. On prends la température à Marseille dans ce journal.



La jeune varoise Anne Gabrielle Caron sera-t-elle béatifiée ? Les Evêques de France donnent leur accord pour l'ouverture de la cause.



Des dessins animés pour faire comprendre les gestes barrières aux enfants. L'idée vient d'un studio d'animation marseillais qui a réalisé neuf courts métrages.