Journal régional du 15 mai

A la une de votre journal:



Cafés et restaurants espèrent une réouverture le 2 juin en Provence et veulent miser sur le tourisme 100% français.



La secrétaire d'Etat Geneviève Darrieussecq en visite dans un Ehpad du Var et chez les marins-pompiers de Marseille hier.



Le tri des déchets s'est relaché pendant le confinement. Citéo appelle à une reprise des bonnes habitudes.